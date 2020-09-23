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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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Известия18:27
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Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

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Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

Российская газета23:05
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Россия выбилась в лидеры на рынке пшеницы

Profinance.ruвчера в 09:50
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Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

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Bloomberg предсказал глобальное доминирование России на рынке пшеницы

Газета.Ruвчера в 14:45
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Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

Lenta.ruвчера в 12:48
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Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы

Московский Комсомолецвчера в 16:17

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-ковид-вак» (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18

В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Межфракционное объединение в Верховной раде Украины "За демократическую Беларусь" призвало власти страны после инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.
РИА Новости02:39

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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