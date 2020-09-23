В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.

С чего всё началось В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg Известия 18:27