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РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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Известиявчера в 18:27
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Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

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Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

Lenta.ru23 сентября в 12:48
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Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы

Московский Комсомолец23 сентября в 16:17
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Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

РИА Новости23 сентября в 15:56
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Газета.Ru23 сентября в 14:45
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Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

Российская газетавчера в 23:05
Profinance.ru

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