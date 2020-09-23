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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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Известиявчера в 18:27
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Expert.ru

Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

Expert.ruвчера в 00:08
Российская газета

Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

Российская газетавчера в 23:05
Profinance.ru

Россия выбилась в лидеры на рынке пшеницы

Profinance.ru23 сентября в 09:50
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

РИА Новости23 сентября в 15:56
Газета.Ru

Bloomberg предсказал глобальное доминирование России на рынке пшеницы

Газета.Ru23 сентября в 14:45
Lenta.ru

Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

Lenta.ru23 сентября в 12:48
Московский Комсомолец

Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы

Московский Комсомолец23 сентября в 16:17

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
РИА Новостивчера в 10:46
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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Вышел трейлер сериала «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли

Премьера состоится на Netflix 23 октября 2020 года.В Сети появился трейлер нового мини-сериала студии Netflix «Ход королевы».В основе сюжета лежит одноименный роман Уолтера Тевиса, действие которого разворачивается в 50-е годы.
Inc-news.ruвчера в 13:22

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Как заявил во вторник генеральный директор Илон Маск, Tesla Inc. планирует произвести автомобиль, который будет стоить 25000 долларов примерно через три года, что позволит достичь неуловимой долгосрочной цели по продаже дешевого автомобиля для массового потребителя.
Про Кроссоверывчера в 08:22
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