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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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