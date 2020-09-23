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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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Известия18:27
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Expert.ru

Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

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Россия выбилась в лидеры на рынке пшеницы

Profinance.ruвчера в 09:50
Московский Комсомолец

Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы

Московский Комсомолецвчера в 16:17
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

РИА Новостивчера в 15:56
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Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

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Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

Российская газета23:05

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
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«Уотфорд» предлагал Кузяеву однолетний контракт

Далер Кузяев, ранее защищавший цвета санкт-петербургского "Зенита", может перебраться в Англию В услугах игрока заинтересован британский футбольный клуб "Уотфорд", на текущий момент выступающий в Чемпионшипе – во втором по статусу футбольном дивизионе страны.
Честный рейтинг букмекеров05:54

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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В МИД Белоруссии ответили на сомнения Запада в легитимности Лукашенко

Сомнения ряда стран Запада в легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнение большей части международного сообщества, говорится в заявлении МИД Белоруссии относительно реакции стран на инаугурацию главы республики.
Взгляд.ру07:46

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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