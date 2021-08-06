Lenta.ruBloomberg признало конец эпохи дешевого газаЗакончилась эпоха, когда природный газ был дешевым.Lenta.ruАгентство признало, что природный газ был в изобилии и недорогим в течение последнего десятилетия.Lenta.ruОднако сейчас на фоне прекращения поставок из США в Австралию и повышенного спроса в Азии цены резко взлетели — в Европе, например, с мая 2020 года газовое топливо подорожало на тысячу процентов.Lenta.ruРост цен в итоге отразится на всех отраслях мировой экономики, в том числе усилит риск инфляции.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНИноСМИПолитическая ЭкспертизаРосбалтРусская ПланетаПодробнее о событииBloomberg объявил конец эпохи дешевого природного газаЭкономика сегодня08:20Миру пообещали конец эры дешевого газаЕвразия Dailyвчера в 14:59Bloomberg признало конец эпохи дешевого газаLenta.ruвчера в 08:24Аналитики заявили о конце эпохи дешёвого газаСекрет фирмывчера в 11:43Продавцы скучают, жители волнуются: в Таджикистане подскочила цена на газSputnik Таджикистанвчера в 10:45Bloomberg: газ перестает быть доступным источником энергииФАНвчера в 14:14Эпоха дешевой энергии подходит к концуРусская Планетавчера в 05:35Показать ещёОценить8Поделиться