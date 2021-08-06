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Bloomberg признало конец эпохи дешевого газа

Закончилась эпоха, когда природный газ был дешевым.
Lenta.ru
Агентство признало, что природный газ был в изобилии и недорогим в течение последнего десятилетия.
Lenta.ru
Однако сейчас на фоне прекращения поставок из США в Австралию и повышенного спроса в Азии цены резко взлетели — в Европе, например, с мая 2020 года газовое топливо подорожало на тысячу процентов.
Lenta.ru
Рост цен в итоге отразится на всех отраслях мировой экономики, в том числе усилит риск инфляции.
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