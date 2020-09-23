Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоBloomberg признало лидерство России на мировом рынке пшеницы

Информагентство отмечает, что за последние 20 лет доля мировых поставок российской зерновой выросла до 20 процентов. Сейчас её у РФ покупает более 100 стран, причём список постоянно растёт.
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с чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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