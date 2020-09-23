Экономика
Национальное Аграрное АгентствоBloomberg признало лидерство России на мировом рынке пшеницы
Информагентство отмечает, что за последние 20 лет доля мировых поставок российской зерновой выросла до 20 процентов. Сейчас её у РФ покупает более 100 стран, причём список постоянно растёт.
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с чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg.Известия23 сентября в 18:27
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Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы
Московский Комсомолец23 сентября в 16:17
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Политика
Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения гражданам Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море.
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Власти Ростова рассказали, кому положен бесплатный тест на коронавирус
В управлении здравоохранения администрации Ростова обозначили категории граждан, которым положено бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте городской администрации.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:01
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
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Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
Роскомнадзор внес криптобиржу Binance в реестр запрещенных сайтов
Роскомнадзор внес криптобиржу Binance в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщила криптобиржа на своем сайте.
Газета.Ru 03:10
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RT на русском 00:54
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Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
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Происшествия
Дочь актера Владимира Конкина погибла при посещении бассейна
По данным РИА Новости, дочь Владимира Конкина погибла при посещении бассейна фитнес-клуба. Она пришла туда накануне после 23 часов.
MedikForum.ru вчера в 13:13
Общество
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Подъем заболеваемости коронавирусом в России специалисты ведомства объясняют продолжением первой волны.
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Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Известия вчера в 21:59
Общество
Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя
Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя, проект станет уникальным для страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Общество
Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей
Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости 04:23
Политика
В Курганской области выбрали спикера облдумы
Председателем Курганской областной думы выбрали Дмитрия Фролова.
URA.Ru 02:12
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Лидия Федосеева-Шукшина одобрила брак дочери с Алибасовым-младшим Артистка считает, что Ольга и отпрыск Алибасова — прекрасная пара.
Экспресс газета вчера в 15:10
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В Костромской области на выборах случайно победила уборщица
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РИА Новости вчера в 16:08
Гаджеты
Qualcomm создаёт чип Snapdragon 775G и вот его характеристики
Сегодня появилась информация о том, что помимо Snapdragon 875 Qualcomm разрабатывает чип Snapdragon 775G.
ITZine.ru 03:30
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM 04:25
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Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии.
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Экономист Калугин: всплеск увольнений и банкротств придется на весну
Больше всего пострадают малый и средний бизнес, а также предприниматели, работающие в сфере услуг, спрогнозировал эксперт.
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Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
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Десятилетний сын Ефремова заразился коронавирусом
Слово и Дело вчера в 22:29
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Член КС Белоруссии призвал сохранить дружбу с Россией
Минск, 25 сентября 2020, 09:43 — REGNUM Белоруссии необходимо поддерживать дружеские отношения с Россией, заявил член белорусского координационного совета оппозиции Сергей Дылевский.
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Здоровье
В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавируса
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