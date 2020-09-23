с чего всё началось

Информагентство отмечает, что за последние 20 лет доля мировых поставок российской зерновой выросла до 20 процентов. Сейчас её у РФ покупает более 100 стран, причём список постоянно растёт.

Политика Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения гражданам Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море.

Здоровье Власти Ростова рассказали, кому положен бесплатный тест на коронавирус В управлении здравоохранения администрации Ростова обозначили категории граждан, которым положено бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте городской администрации.

Общество Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.

Происшествия Дочь актера Владимира Конкина погибла при посещении бассейна По данным РИА Новости, дочь Владимира Конкина погибла при посещении бассейна фитнес-клуба. Она пришла туда накануне после 23 часов. 373

Общество Роспотребнадзор не обнаружил в России второй волны коронавируса Подъем заболеваемости коронавирусом в России специалисты ведомства объясняют продолжением первой волны.

Общество Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя, проект станет уникальным для страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 23

Общество Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок". 22

Политика В Курганской области выбрали спикера облдумы Председателем Курганской областной думы выбрали Дмитрия Фролова.

Хоккей Малкин поздравил Овечкина с днем рождения, опубликовав совместное фото Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выложил в Instagram совместную фотографию с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.

Гаджеты Qualcomm создаёт чип Snapdragon 775G и вот его характеристики Сегодня появилась информация о том, что помимо Snapdragon 875 Qualcomm разрабатывает чип Snapdragon 775G.

Общество Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года. 11

Финансы Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей Дивидендные предложения В середине марта этого года наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год - 422,4 млрд рублей.

Экономика Экономист Калугин: всплеск увольнений и банкротств придется на весну Больше всего пострадают малый и средний бизнес, а также предприниматели, работающие в сфере услуг, спрогнозировал эксперт.

Политика Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС. 90