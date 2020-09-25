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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

Bloomberg признало лидерство России на мировом рынке пшеницы

Информагентство отмечает, что за последние 20 лет доля мировых поставок российской зерновой выросла до 20 процентов. Сейчас её у РФ покупает более 100 стран, причём список постоянно растёт.В источнике
С чего всё началось
В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg
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Известиявчера в 18:27
Подробнее о событии
Expert.ru

Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

Expert.ruвчера в 00:08
Российская газета

Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

Российская газетавчера в 23:05
Profinance.ru

Россия выбилась в лидеры на рынке пшеницы

Profinance.ru23 сентября в 09:50
РИА Новости

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

РИА Новости23 сентября в 15:56
Газета.Ru

Bloomberg предсказал глобальное доминирование России на рынке пшеницы

Газета.Ru23 сентября в 14:45
Lenta.ru

Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

Lenta.ru23 сентября в 12:48
Московский Комсомолец

Bloomberg: Россия увеличивает свою долю на мировом рынке пшеницы

Московский Комсомолец23 сентября в 16:17

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфаксвчера в 06:05
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
РИА Новостивчера в 21:27
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Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
РИА Новости01:34

В Польше подозревают Кремль в создании секретного космического оружия

Польское издание отмечает, что Россия не дает ответов, вынуждая международное сообщество строить догадки - в том числе, относительно создания Кремлём секретного космического оружия.
Военное обозрение02:45

Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповкавчера в 11:31
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