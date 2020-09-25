Информагентство отмечает, что за последние 20 лет доля мировых поставок российской зерновой выросла до 20 процентов. Сейчас её у РФ покупает более 100 стран, причём список постоянно растёт.

С чего всё началось В последние годы Россия демонстрирует «ошеломляющий» рост объемов производства и экспорта пшеницы и продолжает расширять свою долю на мировом рынке, говорится в опубликованной в среду, 23 сентября, статье агентства Bloomberg Известия вчера в 18:27