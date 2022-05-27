На данный момент около половины из 56 реакторов EDF остановлены — многие АЭС отключены для регулярного технического обслуживания или дозаправки топливом, еще 12 проверяют и ремонтируют после обнаружения неисправности оборудования в конце 2021 года.
«Все европейское равновесие может оказаться под угрозой. У нас есть французская проблема, которая возникает в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию», — сказал соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк.
По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, ведомство завершило расследование в отношении группы иностранных наемников, которых подозревают в насильственном захвате власти, наемничестве и совершении преступлений группой лиц.