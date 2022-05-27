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Bloomberg: проблемы EDF могут помешать Европе отказаться от российского газа

Французская энергетическая компания EDF является крупнейшим в Европе поставщиком атомной энергии.
Коммерсантъ
На данный момент около половины из 56 реакторов EDF остановлены — многие АЭС отключены для регулярного технического обслуживания или дозаправки топливом, еще 12 проверяют и ремонтируют после обнаружения неисправности оборудования в конце 2021 года.
ПРАЙМ
«Все европейское равновесие может оказаться под угрозой. У нас есть французская проблема, которая возникает в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию», — сказал соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк.
URA.Ru
"Неудачи EDF вызывают колебания на европейских энергетических рынках, угрожая подорвать план по отказу от российского газа", — говорится в публикации.
РИА Новости

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