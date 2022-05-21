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Bloomberg прогнозирует первое за 46 лет отставание роста экономики Китая от США

Из-за карантина по коронавирусу рост экономики Китая может отстать от США впервые с 1976 года, считают аналитики Bloomberg
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Коммерсантъ
Пандемийный карантин в Китае означает, что Поднебесная в своем экономическом росте рискует отстать от США впервые за почти полвека.
ПРАЙМ
Президент США Джо Байден уже заявил, что Америка обогнала Китай.
Lenta.ru
Рост экономики Китая тормозят вспышки коронавируса.
ПРАЙМ

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Bloomberg увидел риск отставания экономики КНР от США впервые с 1976-го
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Yakutsk.ruвчера в 12:57
Bloomberg заявил, что экономический рост в США опередит КНР впервые с 1976 года
Lenta.ruвчера в 10:07
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Общественная служба новостейвчера в 10:47
США обгонят КНР по росту впервые с 1976 года
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