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Bloomberg прогнозирует рост цен на мясомолочную продукцию в Германии

Bloomberg приводит данные, опубликованные ассоциацией работников сельского хозяйства Германии (DBV), которые свидетельствуют, что рост цен неизбежен.
FBM.ru
По данным агентства, за последнее время в Германии в три раза выросла стоимость удобрений, поднялась и цена на газ.
РИА Новости
Уже сейчас некоторые производители продуктов питания начинают постепенно увеличивать стоимость своих товаров, сообщило издание Bloomberg.
Discover24
Как отмечает Bloomberg, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: британские аграрии ранее также заявляли, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм для животных.
Вести ФМ

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