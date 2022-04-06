FBM.ruBloomberg прогнозирует рост цен на мясомолочную продукцию в ГерманииBloomberg приводит данные, опубликованные ассоциацией работников сельского хозяйства Германии (DBV), которые свидетельствуют, что рост цен неизбежен.FBM.ruПо данным агентства, за последнее время в Германии в три раза выросла стоимость удобрений, поднялась и цена на газ.РИА НовостиУже сейчас некоторые производители продуктов питания начинают постепенно увеличивать стоимость своих товаров, сообщило издание Bloomberg.Discover24Как отмечает Bloomberg, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: британские аграрии ранее также заявляли, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм для животных.Вести ФМЧитать далееСвернутьRB НовостиRB НовостиРЕН ТВИА Красная ВеснаИнфоСМИПодробнее о событииНемцев предупреждают о подорожании мясных и молочных продуктовРЕН ТВ08:50В Германии к лету ждут большого скачка цен на сельхозпродукциюИА Красная Весна09:33Bloomberg прогнозирует рост цен на мясомолочную продукцию в ГерманииFBM.ru09:13Bloomberg: Цены на молочные и мясные продукты в Германии стремительно вырастут в июнеDiscover2410:12Bloomberg: цены на мясную и молочную продукцию в Германии вырастет уже к летуBanki Loans08:46Немцев предупредили о росте цен на мясо и молокоОбщественная служба новостей08:37Bloomberg: цены на мясные и молочные продукты в Германии к лету могут стать еще вышеРИА Новости08:27Показать ещёОценить107Поделиться