Финансы

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

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В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз за год — с 6,5% до 6,25%. Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики для оценки последствий снижения 150 б. п. с июня.
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Bloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

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