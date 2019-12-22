В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз за год — с 6,5% до 6,25%. Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики для оценки последствий снижения 150 б. п. с июня.

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Политика Медведев назвал условие снятия санкций с Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.

Происшествия Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

Политика Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.

Общество СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok» Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Футбол РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.

Общество В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

Общество Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Происшествия Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.