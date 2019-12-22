Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд После нескольких лет борьбы за снижение инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина столкнулась с серьезным отставанием от цели в 4%, пишет Bloomberg.

Bloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

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