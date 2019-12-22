Финансы

ForbesForbesBloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

2 фото
Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд После нескольких лет борьбы за снижение инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина столкнулась с серьезным отставанием от цели в 4%, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Коммерсантъвчера в 17:52

Годовая инфляция в РФ вернется к 4% к концу 2020 года - аналитики ЦБ

Milknews.ru20 декабря в 00:20

Bloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

Forbesвчера в 13:12

Заглядывая вперед: тренды 2020 года

ПРАЙМ20 декабря в 06:42

Все не так, как кажется. Как ЦБР ужесточает денежную политику, снижая ключевую ставку

DP.RUвчера в 22:42

Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка

МедиаКорСеть20 декабря в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:03, Ашберн
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия вчера в 16:43
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
РБК вчера в 23:10
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Политика

Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
ТК Звезда 21 декабря в 05:24
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Гаджеты

В Китае представят инновационную Super SIM

Именно поэтому сегодня в Китае намерены презентовать продукт Super SIM. Создателем вышеуказанной продукции является корпорация Ziguang.
Vevby.ru вчера в 23:08
Транспорт

Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
ТАСС вчера в 20:19
Футбол

Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок

Евро-футбол.ру вчера в 16:27
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Происшествия

Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления

Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
РБК вчера в 23:00
Политика

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Общество

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета вчера в 20:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ вчера в 05:58
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
REGNUM вчера в 06:37
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 21 декабря в 04:33
Армия и оружие

В НАТО допустили удар России по Туле

Российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии, допускают в датской газете Berlingske.
Lenta.ru 19 декабря в 16:08
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Экономика

Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor поделился своими прогнозами о состоянии валютного рынка и курса рубля в 2020 году.
RT на русском 20 декабря в 00:06
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия вчера в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное