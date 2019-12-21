Финансы
КоммерсантъBloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году
Ключевая ставка Банка России к концу 2020 года опустится до 6%, сообщило Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков. В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%.
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Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка
МедиаКорСеть20 декабря в 23:30
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