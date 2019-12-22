Финансы

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

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В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%. Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики, для оценки последствий снижения 150 б.п. с июня.
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