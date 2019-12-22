В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%. Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики, для оценки последствий снижения 150 б.п. с июня.

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Происшествия Бетоновоз упал в Неву в Петербурге Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

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Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

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