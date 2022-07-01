Будьте в Плюсе

Bloomberg: прогнозы JPMorgan по экономике США «проходят в опасной близости к рецессии»

Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии, также специалисты пересмотрели прогноз роста ВВП в меньшую сторону.
RT на русском
"Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.
РИА Новости
Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.
РИА Новости
В четвертом квартале рост ускорится до 1,5% из-за увеличения объемов производства автомобилей и замедления инфляции, считают экономисты.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg: в JPMorgan Chase заявили об опасном приближении экономики США к рецессии
Газета.Ru17:23
Банк JPMorgan указал на опасную близость экономики США к рецессии
Finam.Ruвчера в 14:48
Bloomberg: JPMorgan предупредил о близости США к рецессии и изменил прогноз ВВП
Life.ruвчера в 16:24
Bloomberg: банк JPMorgan заявил об опасной близости экономики США к рецессии
Lenta.ruвчера в 16:09
Bloomberg: прогнозы JPMorgan по экономике США «проходят в опасной близости к рецессии»
RT на русскомвчера в 16:03
JPMorgan ухудшил прогноз для экономики США до «опасной близости» к рецессии
Forbesвчера в 15:38
Bloomberg: в JPMorgan Chase заявили об опасном приближении экономики США к рецессии
ТАССвчера в 16:58

Интересное

FT: Путин указом о проекте «Сахалин-2» послал сигнал недружественным странам Запада

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy в собственность государству.
Газета.Ruвчера в 16:58

В Хургаде женщина погибла после нападения акулы

На египетском курорте Хургада акула напала на туристку. Инцидент произошел в пятницу в районе Сахл-Хашиш.
Российская газета18:16

Зампостпреда Полянский: жалоба Украины на Россию в суд ООН не заслуживает внимания

Кулеба в пятницу заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине.
РИА Новости17:38

Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных соглашениях СЕ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 14:49

Актер Джо Теркел, сыгравший бармена в фильме «Сияние» Кубрика, умер в возрасте 94 лет

Американский актер Джо Тёркел, сыгравший бармена Ллойда в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года, скончался в возрасте 94 лет, сообщило издание Deadline со ссылкой на его семью.
РИА Новости17:00

Телеканал «1+1» сообщил, что в западных областях Украины выселят беженцев из школ

В западных областях Украины местные власти готовятся выселять беженцев из школ, однако пока не всем есть куда перебраться, говорится в сюжете телеканала "1+1".
РИА Новостивчера в 15:56

Плотоядное растение обнаружено на острове Борнео

В общей сложности удалось обнаружить и исследовать 17 растений нового вида.
Центральная Служба Новостей30 июня в 05:38

Вдова Юрия Шатунова занялась вопросом оформления наследства покойного

Как сообщает csn-tv.ru, вдова Шатунова сразу после похорон занялась оформлением наследства.
ГЛАС.RU30 июня в 07:23

Кириенко и Пушилин провели в Донбассе совещание о перспективах угольной отрасли республики

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.
РИА Новости18:14

The Hill предупредило, что G7 может уступить лидирующие позиции БРИКС

«Большая семерка» (G7) может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.
Lenta.ruвчера в 15:02