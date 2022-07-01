"Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.