Газета.RuBloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»Если Россия не пустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Goldman Sachs.Московский КомсомолецПроизводство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода "Северный поток".Газета.RuПо мнению аналитиков Goldman Sachs, принудительное нормирование газа в свою очередь приведет к сокращению производств на 65%.Московский КомсомолецМинистр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что российский газ не поступает в ФРГ уже неделю.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuREGNUMРЕН ТВПолитРоссияПодробнее о событииBloomberg: Германия рискует потерять 65% производств без российского газаПолитРоссия05:51Европе предрекли коллапс при введении потолка цен на российский газРЕН ТВ7 сентября в 10:54Производство в ФРГ может упасть на 65% — Goldman SachsИА Красная Весна02:19Bloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»Газета.Ru00:43В Bloomberg заявили, что производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»NVL23:55Bloomberg: Германию ждет сокращение производств на 65%, если «Северный поток» не заработаетМосковский Комсомолец23:31Bloomberg: без «Северного потока» производство в Германии сократится на 65%ИнфоСМИ02:01Показать ещёОценить96Поделиться