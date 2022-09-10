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Bloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»

Если Россия не пустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Goldman Sachs.
Московский Комсомолец
Производство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода "Северный поток".
Газета.Ru
По мнению аналитиков Goldman Sachs, принудительное нормирование газа в свою очередь приведет к сокращению производств на 65%.
Московский Комсомолец
Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что российский газ не поступает в ФРГ уже неделю.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: Германия рискует потерять 65% производств без российского газа
ПолитРоссия05:51
Европе предрекли коллапс при введении потолка цен на российский газ
РЕН ТВ7 сентября в 10:54
Производство в ФРГ может упасть на 65% — Goldman Sachs
ИА Красная Весна02:19
Bloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»
Газета.Ru00:43
В Bloomberg заявили, что производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»
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Bloomberg: Германию ждет сокращение производств на 65%, если «Северный поток» не заработает
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