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Bloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносители

По информации агентства, первыми от роста цен на энергоносители пострадали европейские заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции.
Газета.Ru
В данный момент быстро растущие цены на природный газ и электроэнергию начинают бить по американскому промышленному комплексу.
ФАН
Уточняется, что второй по величине алюминиевый завод в Америке вынужден был сократить 600 рабочих из-за счетов за электроэнергию, которые утроились за последнее время.
Газета.Ru
Еще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.
Lenta.ru

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Bloomberg: высокие цены на энергоносители бьют по промышленности в США
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Bloomberg сообщает, что высокие цены на энергоносители бьют по промышленности США
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