Чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений, когда снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость, часто это сопровождается общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная.
Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.