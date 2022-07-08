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Bloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносители

Промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru
По информации агентства, первыми от роста цен на энергоносители пострадали европейские заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции.
Газета.Ru
Уточняется, что второй по величине алюминиевый завод в Америке вынужден был сократить 600 рабочих из-за счетов за электроэнергию, которые утроились за последнее время.
Газета.Ru
Еще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.
Lenta.ru

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