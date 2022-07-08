Газета.RuBloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносителиПромышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество, сообщает Bloomberg.Газета.RuПо информации агентства, первыми от роста цен на энергоносители пострадали европейские заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции.Газета.RuУточняется, что второй по величине алюминиевый завод в Америке вынужден был сократить 600 рабочих из-за счетов за электроэнергию, которые утроились за последнее время.Газета.RuЕще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВТелеканал 360°Экономика сегодняФАНПодробнее о событииBloomberg: высокие цены на энергоносители бьют по промышленности в СШАЭкономика сегодня17:31Bloomberg: промышленность США вынуждена отказываться от высоких затрат на электричествоLenta.ru18:23Bloomberg: стоимость энергоносителей бьет по американской промышленностиФАН18:01Bloomberg: заводы в США начали отказываться от высоких затрат на электричествоРЕН ТВ18:34Bloomberg: Американская промышленность страдает из-за высоких цен на электроэнергиюLife.ru18:41Bloomberg сообщает, что высокие цены на энергоносители бьют по промышленности СШАFBM.ruвчера в 16:46Bloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносителиГазета.Ruвчера в 14:42Показать ещёОценить84Поделиться