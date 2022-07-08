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Bloomberg: промышленность США вынуждена отказываться от высоких затрат на электричество

Промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество из-за растущих цен на энергоносители.
Lenta.ru
Как стало известно журналистам, раньше всех от увеличения стоимости энергоносителей пострадали заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции, находящиеся в Европе.
Общественная служба новостей
Уточняется, что второй по величине алюминиевый завод в Америке вынужден был сократить 600 рабочих из-за счетов за электроэнергию, которые утроились за последнее время.
Газета.Ru
Еще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.
Lenta.ru

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