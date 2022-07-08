Как стало известно журналистам, раньше всех от увеличения стоимости энергоносителей пострадали заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции, находящиеся в Европе.
Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.
В пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона заявили, что государственная символика утверждена в регионе, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к русским землям.
2K Games подтвердила, что грядущий симулятор баскетбола NBA 2K23 вновь будет разделён на две версии: нового поколения, которая выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, и на версию для предыдущего поколения.