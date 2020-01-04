Армия и оружие
Российская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа
Комсомольская правда02:39
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СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
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Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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Макаревич рассказал о полных залах поклонников на Украине
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США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
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Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы
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