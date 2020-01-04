Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа

Комсомольская правда02:39

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

РБК00:47

СМИ: Трамп решил убить Сулеймани после смерти контрактника на базе в Ираке

Телеканал 360°02:19

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Российская газета02:10

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Коммерсантъ02:01

Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Взгляд.ру01:19

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

РИА Новости02:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Космос

Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Shraibikus News 02 января в 06:19
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк показала свою фигуру в бассейне с мандаринами

На странице своего профиля в Instagram Ангелина Вовк опубликовала видео своего отдыха в Абхазии.
OAnews 02:50
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Футбол

Жардим объяснил свою отставку из «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Матч ТВ вчера в 03:01
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Здоровье

Диетолог назвала пять изменений в образе жизни, помогающих похудеть

Питье холодной воды, увеличение потребляемого белка, ежедневные прогулки могут стать теми изменениями в привычной жизни, которые эффективно помогают похудеть.
MedikForum.ru вчера в 18:26
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль вчера в 07:02
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

По словам эксперта, не рекомендуется на долгое время оставлять на зарядке смартфон, который набрал 100-процентный уровень зарядки.
ToDay News Ufa вчера в 15:12
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Музыка

Макаревич рассказал о полных залах поклонников на Украине

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своём гастрольном туре по городам Украины.
News.ru 01:32
Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика

США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия вчера в 18:47
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Американские футболисты должны били прибыть в Катар в воскресенье, сборы должны были продлиться в течение двадцати дней.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное