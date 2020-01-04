Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

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Политика США предостерегли Ирак от вывода американских войск Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53 По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.

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Армия и оружие Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.

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