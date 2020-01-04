Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

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Bloomberg раскрыл детали разработки операции США по убийству Сулеймани

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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

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Взгляд.ру01:19

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

РБК00:47
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Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
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Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
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Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
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«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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