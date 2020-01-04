Армия и оружие
Российская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Политика
Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
Кино
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб.
Футбол
Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Спорт
Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В США заявили, что коалиция не наносила новый удар на севере Багдада
Представитель США заявил, что американская коалиция не наносила ударов в район Эт-Таджи к северу от Багдада.
Общество
Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.
Футбол
Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре
Национальная сборная США отказалась проводить запланированный тренировочный сбор в Катаре в январе.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53
По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Происшествия
На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Политика
Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
Футбол
«Ювентус» отказался от продажи Демирала в «Лестер» и «Боруссию»
Итальянский "Ювентус" отказался от продажи защитника Мериха Демирала в английский "Лестер" и дортмундскую "Боруссию".
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.