с чего всё началось

Как сообщает агентство Bloomberg, мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса проводят ее дополнительные закупки, передает РБК.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

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Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Здоровье Как будут работать поликлиники и больницы с 1 по 11 мая Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

Политика На Украине заявили о переполненных зараженными коронавирусом больницах Донбасса Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил о том, что больницы в самопровозглашенных республиках Донбасса переполнены зараженными коронавирусной инфекцией.

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Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 473

Футбол Экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара Бывший руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как клуб в 2007 году интересовался Неймаром, который ныне выступает за ПСЖ и сборную Бразилии по футболу.

Общество Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом "Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.

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Общество В Ярославской области пятый человек скончался от коронавируса Как сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь.

Происшествия В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 928