Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comBloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире

Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
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Общество

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Интерфакс 01:42
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Общество

В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

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Lenta.ru 01:48
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Происшествия

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Известия вчера в 12:22
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

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РИА Новости вчера в 07:47
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Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС вчера в 08:31
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Коммерсантъ вчера в 13:13
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

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РИА Новости вчера в 10:36
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Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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Общество

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

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Общество

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РБК 01:48
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Политика

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Политика

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Транспорт

В Новокузнецке забастовали маршрутчики

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Политика

США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе.
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Общество

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Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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Политика

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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

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