Энергетика
ИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Экономика
В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%
Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
ТАСС 12:11
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс 18:30
Технологии
Часть интернета просто перестала работать, включая Discord и Valorant
Примерно в полночь многие пользователи Discord заметили, что популярный мессенджер неожиданно перестал работать по всему миру, а через несколько минут стали понятны реальные масштабы случившегося.
Игромания.ру 17:46
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Хоккей
Василевский номинирован на «Везина Трофи» третий год подряд
В прошлом году именно Василевский завоевал престижную награду – впервые в карьере.
Спорт день за днем 01:25
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru 05:53
Игры
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Cyber.sports.ru 11:47
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Футбол
Болельщики «Барселоны» не считают Месси лучшим игроком команды в сезоне
На втором месте оказался капитан каталонцев Лионель Месси. Замкнул тройку лучших игроков каталонцев в текущем сезоне Рикард Пуч.
Матч ТВ 19:31
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 12:46
Политика
Трутнев назвал участие Шпорта в губернаторских выборах ошибкой
Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке. заявил, что участие Вячеслава Шпорта в губернаторских выборах 2018 года было ошибочным.
Московский Комсомолец 01:41
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Общество
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Телеведущий Владимир Познер описал одним словом общие ощущения по отношению к ряду понятий, родителям, себе и России.
РИА Новости 18:37
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Андрей Иванов назначен первым замглавы Минэкономразвития России
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Иванова первым заместителем Минэкономразвития России.
Минэкономразвития России 11:39