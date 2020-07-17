Энергетика
ИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
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Происшествия
Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы
Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета 16:02
Политика
Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны.
Взгляд.ру вчера в 01:37
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии
Sport24.ru 16:58
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Происшествия
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Авто
Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем
Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM вчера в 07:30
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
Общество
Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА
ИА Красная Весна 09:41
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Футбол
«Ханой» — «Хайфон»: легкая победа хозяев?
«Ханой» выиграл два последних матча у «Хайфона», но быть ли третьей победе кряду 17 июля – мы подготовили свой прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Экономика
Счетная палата заявила о возможном росте числа обманутых дольщиков
Из-за изменений в законодательстве, регионы не ведут учет дольщиков на протяжении года.
Муксун.fm вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор 04:15
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Политика
Трутнев назвал участие Шпорта в губернаторских выборах ошибкой
Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке. заявил, что участие Вячеслава Шпорта в губернаторских выборах 2018 года было ошибочным.
Московский Комсомолец 01:41
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня 12:55
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10