Энергетика

ИзвестияИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок

Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
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Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями

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Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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Китай из импортера превратился в экспортера нефти

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Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

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Китай задумал обвалить цены на нефть

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У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
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Происшествия

Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы

Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
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На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
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Космос

Crew Dragon покинет МКС 1 августа

Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
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Футбол

«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы

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Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны.
Взгляд.ру вчера в 01:37
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Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
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Футбол

СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ

Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
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Происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
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Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии

Sport24.ru 16:58
Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза 19:52
Происшествия

В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе

РИА Новости 21:39
Авто

Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем

Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM вчера в 07:30
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Общество

Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака

По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
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Общество

Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

ИА Красная Весна 09:41
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com вчера в 10:19
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Футбол

«Ханой» — «Хайфон»: легкая победа хозяев?

«Ханой» выиграл два последних матча у «Хайфона», но быть ли третьей победе кряду 17 июля – мы подготовили свой прогноз.
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Экономика

Счетная палата заявила о возможном росте числа обманутых дольщиков

Из-за изменений в законодательстве, регионы не ведут учет дольщиков на протяжении года.
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Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения

Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

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Политика

Трутнев назвал участие Шпорта в губернаторских выборах ошибкой

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке. заявил, что участие Вячеслава Шпорта в губернаторских выборах 2018 года было ошибочным.
Московский Комсомолец 01:41
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
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Найден самый ранний симптом коронавируса

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