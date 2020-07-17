Энергетика
ИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями
Царьградвчера в 13:22
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru 06:47
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты практически без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 16 июля в 05:09
Общество
В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала
На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Интерфакс 08:36
Экономика
На Украине рассказали, как будут защищать активы от российских инвесторов
Киев AMY / Wikimedia Commons Глава фонда госимущества Украины напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, запрещено инвестировать в украинские активы деньги российского происхождения, а сам инвестор не может быть из "страны-агрессора" (России — ИА REGNUM).
REGNUM 02:15
Происшествия
В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян
В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
Футбол
Газизов рассказал о планах «Спартака» на предстоящее трансферное окно
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на предстоящее трансферное окно.
Газета.Ru 16 июля в 05:51
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:39
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Наука
Установлен алгоритм подавления рака легких
iReactor 02:58
Экономика
Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России
Ростуризм предложил ввести в России социальные чеки для туристов.
Компания вчера в 10:52
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета вчера в 05:02
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец вчера в 08:32
Армия и оружие
Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры
Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
Футбол
Широков отреагировал на слова Федуна о судействе
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе.
Газета.Ru 01:59
Общество
Эмир Кувейта госпитализирован в клинику
Московский Комсомолец 06:33
Футбол
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32