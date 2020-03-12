Энергетика

НТВНТВBloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне

Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля. То, что российская нефтяная промышленность получает доходы в долларах, а расходует в рублях, назвали одним из главных козырей.
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с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает
 Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.
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