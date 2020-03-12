Энергетика
НТВBloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне
Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля. То, что российская нефтяная промышленность получает доходы в долларах, а расходует в рублях, назвали одним из главных козырей.
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с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.Российская газетавчера в 09:34
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Здоровье
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Экономика
«РусАл» отчитался о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза
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Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников досрочно покидает свой пост.
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Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
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