с чего всё началось

Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля. То, что российская нефтяная промышленность получает доходы в долларах, а расходует в рублях, назвали одним из главных козырей.

Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

Единоборства Бой Хабиба Нурмагомедова против Фергюсона состоится Президент UFC Дана Уайт выступил с обращением, что ни один бой не будет отменен из-за коронавируса.

Происшествия Дело бывшего главы «Тролзы» Котвицкого дошло до суда Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Тролза» Ивана Котвицкого, менеджера Владимира Степанищева и Марины Процак передано в суд.

Общество Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.

Общество Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Автоспорт Гран-при Австралии может быть отменен Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.