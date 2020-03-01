с чего всё началось

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Теперь все встречи проводятся в девять утра, "практически на рассвете по московским меркам", пишет агентство.

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

Общество Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.

Политика В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу Телефонный разговор провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Общество Лувр временно закрылся из-за коронавируса Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.

Футбол «Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).

Экономика Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.