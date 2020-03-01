Политика
РИА НовостиBloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Теперь все встречи проводятся в девять утра, "практически на рассвете по московским меркам", пишет агентство.
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После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.РИА Новости08:46
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