Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
Как пишет агентство, Меркель, которая является для Путина «ключевым каналом на Запад», тщательно подбирает слова. Однако после того, как немецкие врачи допустили отравление Навального, канцлер потребовала от российского лидера «всестороннего» расследования.В источнике
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Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
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