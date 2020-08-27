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REGNUM
REGNUM

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Как пишет агентство, Меркель, которая является для Путина «ключевым каналом на Запад», тщательно подбирает слова. Однако после того, как немецкие врачи допустили отравление Навального, канцлер потребовала от российского лидера «всестороннего» расследования.В источнике
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Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъвчера в 12:24
ИноСМИ

Bloomberg (США): Навальный находится в коме, и Ангела Меркель недовольна тем, какую позицию занимает Путин (Bloomberg)

ИноСМИ22:47
Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолецвчера в 13:23
Pravda.Ru

Bloomberg: Меркель расстроена и не знает, что делать с Путиным

Pravda.Ru02:07
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБКвчера в 09:14
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Веснавчера в 04:25
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbesвчера в 02:55

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Volkswagen запустил серийное производство модели ID.4

На заводе Volkswagen в Цвиккау стартовал выпуск электрокроссов ID.4. Помимо этого, началась сборка модели на производственной площадке в китайском Антинге, а на американском заводе в Чаттануге процесс запустят в 2022 году.
Новые автомобили22:18
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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