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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.В источнике
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ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Веснавчера в 04:25
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъвчера в 12:24
News.ru

Bloomberg узнал о реакции Меркель на решение Путина о Навальном

News.ruвчера в 09:42
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБКвчера в 09:14
Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолецвчера в 13:23
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbesвчера в 02:55
ИноСМИ

Bloomberg (США): у Ангелы Меркель опять проблема с Путиным (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 23:29

Госдума просит Минздрав разъяснить необходимость вакцинации учителей от коронавируса

Председатель комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев намерен разобраться, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей.
Московский Комсомолец17:27
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ruвчера в 06:57
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Вышел новый геймплей ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

Независимый разработчик Ivan Sorce на своём канале в YouTube опубликовал два новых геймплейных ролика неофициального ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, созданного на движке Unreal Engine 4. В первом ролике можно увидеть обновлённое небо, а также программную технику Parallax occlusion mapping на примере стены.
Чемпионатвчера в 16:08
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