Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному
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Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.В источнике
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