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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.В источнике
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Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолец13:23
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъ12:24
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Весна04:25
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБК09:14
News.ru

Bloomberg узнал о реакции Меркель на решение Путина о Навальном

News.ru09:42
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbes02:55
ИноСМИ

Bloomberg (США): у Ангелы Меркель опять проблема с Путиным (Bloomberg)

ИноСМИ23:29

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомости16:01
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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