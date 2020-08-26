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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.В источнике
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Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолецвчера в 13:23
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъвчера в 12:24
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Веснавчера в 04:25
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБКвчера в 09:14
ИноСМИ

Die Welt (Германия): в конце концов в случае с Навальным Путин мало теряет (Die Welt)

ИноСМИвчера в 09:17
News.ru

Bloomberg узнал о реакции Меркель на решение Путина о Навальном

News.ruвчера в 09:42
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbesвчера в 02:55

В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" является интеграционным центром по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности России, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ruвчера в 08:32
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
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Монголия и Газпром создадут СП для строительства газопровода в Китай

Премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали меморандум о создании компании специального назначения для трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
МонаВиставчера в 13:49
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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