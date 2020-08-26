Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин «не проявил гибкости» в связи с болезнью оппозиционера Алексея Навального, которая могла быть вызвана отравлением, сообщает агентство Bloomberg.В источнике
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