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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин «не проявил гибкости» в связи с болезнью оппозиционера Алексея Навального, которая могла быть вызвана отравлением, сообщает агентство Bloomberg.В источнике
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РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБКвчера в 09:14
Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолецвчера в 13:23
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Pravda.Ruвчера в 13:52
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъвчера в 12:24
ИноСМИ

Bloomberg (США): Навальный находится в коме, и Ангела Меркель недовольна тем, какую позицию занимает Путин (Bloomberg)

ИноСМИ22:47
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Веснавчера в 04:25
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbesвчера в 02:55

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
RT на русском22:31
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Прокуратура РФ изучит сокращение госдоли в Башкирской содовой компании

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов сообщил о том, что ведомство приступило к изучению вопроса о законности произошедшего сокращения государственной доли в Башкирской содовой компании.
Народные новостивчера в 12:27

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Из казны Ульяновска на бесплатное питание школьников дополнительно выделят 30 млн рублей

Вопросы, касающиеся изменения в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, депутаты Ульяновской городской Думы рассмотрели 26 августа, занявшись распределением поступивших в муниципальную казну 325,7 млн рублей.
Ульяновск сегодня01:11

Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны ЕС готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом страны Александром Лукашенко, однако он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.
Известия19:39
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Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года.
ТАСС01:12

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35