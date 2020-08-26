Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны ЕС готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом страны Александром Лукашенко, однако он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.