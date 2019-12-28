Экономика

ИзвестияИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Известия12:12

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ru06:07

Состояние богатейших людей мира увеличилось на 1,2 трлн долларов за год

Взгляд.ру08:29

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°07:06

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАСС06:43

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБК10:14

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новости05:32
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
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