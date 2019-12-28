Экономика
ИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Армия и оружие
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
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В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»
Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.
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Иран предостерег от попыток шпионажа за совместными учениями с Россией
Тегеран не исключает, что иностранные государства могут предпринять попытку шпионажа, направленную на совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
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Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
На Тверскую привезли искусственный снег
Искусственный снег появился и в парке «Зарядье». Депутат МГД Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.
Финансы
Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму
Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
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Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
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Фигурное катание
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Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Политика
Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье
Президент России Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской страной, полагает журналист Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński).
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Посольство России осудило осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Российское посольство в Чехии осудило осквернение памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии Праге.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
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Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
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Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
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Видаль прокомментировал судебный иск против «Барселоны»
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Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.