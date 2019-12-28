Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.

Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Армия и оружие Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Общество В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута» Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.

Общество На Тверскую привезли искусственный снег Искусственный снег появился и в парке «Зарядье». Депутат МГД Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.

Финансы Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.

Политика Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье Президент России Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской страной, полагает журналист Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński).