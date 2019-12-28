Экономика

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Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

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