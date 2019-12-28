Экономика

ИзвестияИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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2019: богатые вновь богатеют

Российская газета12:37

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

Эхо Москвы05:30

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новостивчера в 05:32

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°вчера в 07:06

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАССвчера в 06:43

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ruвчера в 06:07

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБКвчера в 10:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 13:58, Ашберн
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В Минске рассчитывают на контакт Путина и Лукашенко до конца года

РЕН ТВ 13:41
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ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
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В Химках обнаружены тела юноши и подростка

В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Два крупных предприятия Дагестана включены в федеральный план приватизации

Махачкалинский морской торговый порт и Кизлярский коньячный завод включены в план приватизации на 2020-2022 годы.
Кавказский узел вчера в 23:04
Футбол

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

Газета.Ru 13:26
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Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК 12:37
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa 10:25
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Под Горловкой завершилась анонсированная ранее масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 09:04
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СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Известия 12:43
Политика

Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
Газета.Ru 13:02
Гаджеты

Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона

По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
Мир новостей вчера в 03:57
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CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

ТАСС 13:35
Общество

В Сеть попали данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг

В публичный доступ попали данные более 28 тыс. пользователей портала «Госуслуги».
Собака.ru 11:15
Политика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

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Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
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Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
ФАН вчера в 12:52
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Космос

Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса

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Политика

В Германии назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

Британский институт Yougov попросил немцев назвать политика, который будет играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году.
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В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 13:31
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
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Украина показала облик сверхтяжелых ракет для лунных миссий

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Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
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