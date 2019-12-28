Экономика
ИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
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Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
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Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
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На видео засняли зачистку улиц Триполи при помощи российских «Крокодилов»
На опубликованной видеозаписи демонстрируется как многоцелевой вертолет пролетает над улицами ливийской столицы в поисках боевиков, для их уничтожения.
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Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Хоккей
«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам
Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы
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Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
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Политика
Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом «нормандского саммита»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
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Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
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Пользователи госуслуг утекли в сеть
«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Общество
В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
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Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
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В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Политика
Два человека отказались от участия в обмене, они остаются в ДНР
Две девушки отказались участвовать в обмене пленными в Донбассе и останутся на территории ДНР.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.