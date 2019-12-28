Экономика

ИзвестияИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

2019: богатые вновь богатеют

Российская газета12:37

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

Эхо Москвы05:30

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°вчера в 07:06

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБКвчера в 10:14

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАССвчера в 06:43

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ruвчера в 06:07

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новостивчера в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Газета.Ru 07:48
Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

Существует также теория Большого разрыва, которая предполагает полный разрыв всех существующих структур, в том числе и атомы.
Что происходит 27 декабря в 14:12
Политика

Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича

Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
РИА Новости вчера в 08:16
Киберспорт

Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год

Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Inc-news.ru 27 декабря в 06:43
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером.
Известия 21:11
Культура

Какими были 2010-2019 года для российского кино

Доля российского кино в общем бокс-офисе составляла невероятные 20 процентов и, конечно, все хотели двигаться вперед – «быстрее, выше, сильнее».
Вокруг ТВ 16:28
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
RT на русском 21:21
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Космос

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли РФ началась ещё в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
РИА Новости 21:04
Политика

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Известия 20:19
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Российская газета 17:08
Происшествия

На Сахалине горят резервуары с топливом

ТАСС 19:43
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
ТАСС 05:15
Авто

Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль

Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Автоновости дня 14:30
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости 17:44
Политика

Киев и Донбасс проведут обмен пленными 29 декабря

Обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом пройдёт в воскресенье, 29 декабря, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
News.ru вчера в 02:14
Энергетика

Нефть уверенно направляется к $69,50

Поддержку нефтяному рынку и покупателям продолжают оказывать опубликованные в среду данные о сокращении запасов в США и рост оптимизма по поводу торгового соглашения Вашингтона и Пекина.
REGNUM 27 декабря в 00:16
Общество

В Хабаровском крае эвакуируют детские сады из-за сообщений о бомбах

REGNUM 20:21
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 18:04
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Культура

Кристина Асмус снялась в откровенных сценах с Егором Кридом

Не успела актриса отойти от волны негатива, накрывшей ее после сыгранной интимной сцены в картине «Текст», как вновь появилась в откровенных сценах.
StarHit.ru 27 декабря в 07:00
Армия и оружие

Командир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку

Известно, что командир 45-й бригады погиб во время ударов по военной базе в населенном пункте Аль-Каим.
ФАН 19:45
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом

РИА Новости 13:00
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Авто

Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России

Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.
Lenta.ru 21:23
Армия и оружие

Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов

Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
Rusvesna.su вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное