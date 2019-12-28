Экономика
ИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Космос
Ученые назвали возможные сценарии Конца света
Существует также теория Большого разрыва, которая предполагает полный разрыв всех существующих структур, в том числе и атомы.
Политика
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером.
Культура
Какими были 2010-2019 года для российского кино
Доля российского кино в общем бокс-офисе составляла невероятные 20 процентов и, конечно, все хотели двигаться вперед – «быстрее, выше, сильнее».
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Космос
Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе
Стагнация в космической отрасли РФ началась ещё в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
Политика
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Политика
Киев и Донбасс проведут обмен пленными 29 декабря
Обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом пройдёт в воскресенье, 29 декабря, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Энергетика
Нефть уверенно направляется к $69,50
Поддержку нефтяному рынку и покупателям продолжают оказывать опубликованные в среду данные о сокращении запасов в США и рост оптимизма по поводу торгового соглашения Вашингтона и Пекина.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Культура
Кристина Асмус снялась в откровенных сценах с Егором Кридом
Не успела актриса отойти от волны негатива, накрывшей ее после сыгранной интимной сцены в картине «Текст», как вновь появилась в откровенных сценах.
Армия и оружие
Командир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку
Известно, что командир 45-й бригады погиб во время ударов по военной базе в населенном пункте Аль-Каим.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Авто
Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России
Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.
Армия и оружие
Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов
Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.