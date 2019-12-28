Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.

Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Политика Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.

Политика Зеленский заявил о выполнении первой части нормандских договоренностей Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.

Общество В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.

Авто Mitsubishi откажется от дизельных двигателей Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Политика Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.

Хоккей Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.

Общество На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище, Об этом в воскресенье сообщила представитель пресс-службы театра.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.