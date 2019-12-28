Экономика
ИзвестияBloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Политика
Зеленский заявил о выполнении первой части нормандских договоренностей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.
Наука
На Дону нашли погребение скифской амазонки в парадном головном уборе
На Среднем Дону в течение последнего десятилетия были обнаружены примерно 11 захоронений молодых вооруженных женщин.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом
В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Киберспорт
Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну
28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Авто
Mitsubishi откажется от дизельных двигателей
Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Армия и оружие
Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА
Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
Кино
1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»
Общество
На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек
Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище, Об этом в воскресенье сообщила представитель пресс-службы театра.
Политика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.