Экономика

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Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires. Суммарное состояние участников рейтинга увеличилось на $1,2 трлн, до $5,9 трлн.
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Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАССвчера в 06:43

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

Эхо Москвы05:30

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБКвчера в 10:14

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°вчера в 07:06

2019: богатые вновь богатеют

Российская газета12:37

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ruвчера в 06:07

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новостивчера в 05:32
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Газета.Ru 15:04
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.
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Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
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Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
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Вечерний курьер вчера в 13:39
Авто

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Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
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ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
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Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ

Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
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Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
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Робби Уильямс: «Из-за „Реала“ чувствую, будто у меня маленький член»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
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1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»

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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
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У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
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