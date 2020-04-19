Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать779

Подробнее о событии

«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

РБК08:45

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

ТАССвчера в 15:59

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новостивчера в 14:26

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъвчера в 11:27

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ruвчера в 07:20

С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

Эхо Москвы02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Энергетика

Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Lenta.ru 17:35
115
Авто

Volkswagen планирует сокращение модельного ряда

Глава отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш сообщил, что компания в скором времени пересмотрит линейку кроссоверов.
Тарантас Ньюс 11:09
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,3K
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
1,3K
Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
6
Экономика

ЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
Известия 17:01
291
Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

REGNUM 16:13
413
Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
8
Авто

На 50% может упасть российский авторынок

Бизнес-новости в Кирове 14:27
38
Общество

В России зарегистрировали 285 очагов заболевания коронавирусом

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер Татьяна Голикова сделала заявление, в котором назвала те регионы, в которых существуют серьезные очаги распространения COVID-19.
Live24 09:20
17
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
2,1K
Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
1
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
7
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
288
Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

МордовМедиа 07:43
690
Культура

Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite

Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.
Афиша Daily 16:45
Футбол

«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника

Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
2
Авто

С конвейера 50 лет назад сошел первый автомобиль ВАЗ-2101

Сборка транспортного средства начала осуществляться в 1970 году на Волжском автомобильном заводе. В народе машину знают как «копейку».
Актуальные Новости 18 апреля в 21:00
50
Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
13
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
2,7K
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
311
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,4K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
15
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Культура

Россиянам в Okko покажут Шнурова в Третьяковке и Паттинсона-алкоголика

20 апреля в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko вниманию зрителей предложат продолжение экскурсии, которую проведет музыкант Сергей Шнуров по Третьяковской галерее.
Live24 02:53
Армия и оружие

The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО

Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное