Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новости14:26

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ru06:50

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

РБК12:13

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъ11:27

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ru07:20

Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой

Комсомольская правда07:19

В России с начала марта вырос спрос на наличные

Эхо Москвы19:03
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Инсайдер: iPhone 12 не будет иметь разъем USB-C

Разъем USB-C не появится не только в линейке iPhone 12, но и вообще в смартфонах Apple, так как компания успеет сделать свои смартфоны «безразъемными» раньше, чем появится необходимость перейти на USB-C, заявил инсайдер Apple, известный под псевдонимом Jon Prosser, 19 апреля в своем блоге социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 13:55
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
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Футбол

Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Армия и оружие

Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины

ИА Красная Весна вчера в 02:57
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Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
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Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Транспорт

Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
RT на русском вчера в 05:35
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Происшествия

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Чемпионат 17:00
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Армия и оружие

Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 05:12
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Киберспорт

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles

RT на русском 17:39
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
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Шоу-бизнес

Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье

Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru 10:02
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол

Чемпионат 10:37
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Политика

Министр обороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США

Германия планирует купить у американской организации Boeing 45 истребителей модели F-18, сообщает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ.
ToDay News Ufa 14:04
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Кино

Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Общество

В Якутии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в прошедшие сутки в Якутии увеличилось на 19 человек, 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 07:54
Экономика

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
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Здоровье

«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
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Общество

Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
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Футбол

Мексиканская лига станет закрытой на следующие пять лет

Мексиканская футбольная лига приняла решение приостановить повышение и понижение команд первых двух дивизионов на следующие пять лет, чтобы обеспечить финансовую защиту клубов, ослабленных кризисом коронавируса.
Матч ТВ 18:35
Футбол

«Наполи» предложил Азмуну 5-летний контракт

«Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и предлагает ему пятилетний контракт, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Sport24.ru 14:40
Футбол

20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
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