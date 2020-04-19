Экономика
РИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
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Гаджеты
Инсайдер: iPhone 12 не будет иметь разъем USB-C
Разъем USB-C не появится не только в линейке iPhone 12, но и вообще в смартфонах Apple, так как компания успеет сделать свои смартфоны «безразъемными» раньше, чем появится необходимость перейти на USB-C, заявил инсайдер Apple, известный под псевдонимом Jon Prosser, 19 апреля в своем блоге социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 13:55
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Футбол
Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна вчера в 02:57
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Транспорт
Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
RT на русском вчера в 05:35
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 05:12
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье
Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru 10:02
Политика
Министр обороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США
Германия планирует купить у американской организации Boeing 45 истребителей модели F-18, сообщает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ.
ToDay News Ufa 14:04
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
В Якутии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в прошедшие сутки в Якутии увеличилось на 19 человек, 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 07:54
Экономика
МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество
Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
Футбол
Мексиканская лига станет закрытой на следующие пять лет
Мексиканская футбольная лига приняла решение приостановить повышение и понижение команд первых двух дивизионов на следующие пять лет, чтобы обеспечить финансовую защиту клубов, ослабленных кризисом коронавируса.
Матч ТВ 18:35
Футбол
«Наполи» предложил Азмуну 5-летний контракт
«Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и предлагает ему пятилетний контракт, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Sport24.ru 14:40
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26