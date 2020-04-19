Экономика
РИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правдавчера в 07:19
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Общество
Назван средний возраст больных коронавирусом в России
По последним данным, всего в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
RT на русском 07:43
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Происшествия
В Липецкой области умер второй пациент с коронавирусом
В Липецкой области второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в стационаре региональной инфекционной больницы.
Российская газета 06:39
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Армия и оружие
Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы
Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ 06:42
Общество
60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Происшествия
Терапия Ваныкинской больницы в Туле закрыта на карантин: у пациента обнаружили коронавирус
Терапия Ваныкинской больницы в Туле закрыта на карантин: у пациента обнаружили коронавирус Фото yandex.ru В отделении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений.
MySLO.ru 07:40
Культура
Макаревич рассказал о «вони» вокруг сериала «Зулейха открывает глаза»
Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел, — задался вопросом Макаревич.
Народные новости 06:06
Футбол
Федун назвал провалом аренду Шюррле
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что с финансовой точки зрения аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле стала провалом.
Российская газета 07:35
Экономика
Начали за здравие, закончили — в самоизоляции
Непосредственно для рынка недвижимости важным стал запуск программы сельской ипотеки в Ленинградской области, а также начало работы с проектным финансированием и эскроу-счетами ведущих застройщиков города.
Фонтанка.Ру 07:28
Общество
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 07:38
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Собянин рассказал о пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии
Количество тяжело заболевших коронавирусом в течение 10 дней стабилизировалось на уровне около 1 – 1,3 тысячи человек в сутки, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
РИА Новости 07:56
Общество
В России зафиксировали 285 очагов заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны.
Газета.Ru 07:40
Политика
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
Общество
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56