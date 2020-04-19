Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

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