С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

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