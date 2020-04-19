Экономика
РИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
Читать в источнике
Оценить661
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правдавчера в 07:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:07, Ашберн
Путешествия
Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи
Российские туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
ТАСС 04:10
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 18 апреля в 11:36
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
По итогам года же, уверены в МВФ, экономика США сократится на 6%.
Взгляд.ру 01:36
Технологии
Презентация Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае из-за отмены E3 2020
Выставку индустрии компьютерных игр E3 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому презентация приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае.
Актуальные Новости 03:10
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек
Число инфицированных коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4785 человек.
Парламентская газета 18 апреля в 03:44
Энергетика
Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель
Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
Экономика
Костин рассказал о потерях банков в период пандемии
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Армия и оружие
Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М
Минобороны решило временно заморозить строительство фрегатов проекта 22350М. Причиной стало отсутствие решения заказчика о начале работ.
OAnews вчера в 07:25
Хоккей
Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США
Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна вчера в 19:01
Фигурное катание
Фигуристка Радионова объяснила популярность Загитовой
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила, почему Алина Загитова столь востребована в ледовых шоу.
АиФ Удмуртия 02:42
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Происшествия
СК занялся делом о нападении на врача скорой в Кировской области
СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:53
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразились еще 34 человека
На Кубани коронавирус за сутки подтвердился еще у 34 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 18 человек.
ЮГ Times 03:50
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11