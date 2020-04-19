Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

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В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

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URA.Ruвчера в 06:50
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Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи

Российские туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
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С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
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В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета 18 апреля в 11:36
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

По итогам года же, уверены в МВФ, экономика США сократится на 6%.
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Презентация Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае из-за отмены E3 2020

Выставку индустрии компьютерных игр E3 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому презентация приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае.
Актуальные Новости 03:10
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек

Число инфицированных коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4785 человек.
Парламентская газета 18 апреля в 03:44
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Энергетика

Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель

Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
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Экономика

Костин рассказал о потерях банков в период пандемии

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Общество

Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Общество

Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
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Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
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Армия и оружие

Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М

Минобороны решило временно заморозить строительство фрегатов проекта 22350М. Причиной стало отсутствие решения заказчика о начале работ.
OAnews вчера в 07:25
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Хоккей

Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США

Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна вчера в 19:01
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Фигурное катание

Фигуристка Радионова объяснила популярность Загитовой

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила, почему Алина Загитова столь востребована в ледовых шоу.
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Происшествия

СК занялся делом о нападении на врача скорой в Кировской области

СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:53
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Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразились еще 34 человека

На Кубани коронавирус за сутки подтвердился еще у 34 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 18 человек.
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Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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