Путин известен тем, что не поддается давлению. Он доказал, что готов к жесткой конкуренции для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека.

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

Наука Обнаружены два новых вида пилоносых акул Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.

Футбол «Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера» Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.

Авто Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Здоровье FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Энергетика Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.