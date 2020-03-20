Общество
Газета.RuBloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.
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Путин известен тем, что не поддается давлению. Он доказал, что готов к жесткой конкуренции для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека.
— Александр Дынкин, российский экономистГазета.Ru 16:39
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки
Проблемы с поставками, которые возникли у корпорации Apple на фоне пандемии коронавируса, заставили купертиновцев огранить онлайн-продажи смартфонов iPhone.
Наука
Обнаружены два новых вида пилоносых акул
Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Футбол
«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»
Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
Авто
Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае
Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Общество
МВФ: экономика Китая начинает нормализоваться после пика коронавируса
Экономика Китая начинает проявлять признаки нормализации после кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Международном валютном фонде (МВФ).
Наука
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Энергетика
Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов
Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.