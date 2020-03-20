Общество

Газета.RuГазета.RuBloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
Александр Дынкин
Путин известен тем, что не поддается давлению. Он доказал, что готов к жесткой конкуренции для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека.
— Александр Дынкин, российский экономистГазета.Ru 16:39

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о нежелании России «сдаться» в нефтяной войне

РИА Новости10:38

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Lenta.ru10:22

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

РБК07:06

Источники Bloomberg: Власти России были готовы к серьезному падению цен на нефть

Эхо Москвы09:00

«Нефтяной шантаж»: Bloomberg узнал об отказе Кремля идти на уступки в нефтяной войне с саудитами

Forbes08:54

СМИ узнали о жесткой позиции России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:46

Bloomberg: Кремль был готов к нефти по $20 перед разрывом соглашения ОПЕК+

Ведомости10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Гаджеты

Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки

Проблемы с поставками, которые возникли у корпорации Apple на фоне пандемии коронавируса, заставили купертиновцев огранить онлайн-продажи смартфонов iPhone.
Planet Today 05:36
Наука

Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Популярная механика 09:15
Футбол

«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
Советский спорт 15:23
Авто

Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Тарантас Ньюс 09:35
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Общество

МВФ: экономика Китая начинает нормализоваться после пика коронавируса

Экономика Китая начинает проявлять признаки нормализации после кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Международном валютном фонде (МВФ).
Коммерсантъ 17:27
Наука

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Эхо Москвы 02:01
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Наука

Биологи доказали, что дружба продлевает жизнь летучим мышам

REGNUM 05:26
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Здоровье

FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Недвижимость.RU 16:45
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Энергетика

Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное