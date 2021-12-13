На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на повышение заработной платы учителей, врачей, преподавателей вузов, а также работников науки и культуры.