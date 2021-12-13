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Bloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 году

Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.
Экономика сегодня
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале.
ТАСС
Геополитика также окажет свое влияние на мировую экономику, указывают авторы.
ТАСС
Отмечается, что экономика многих стран восстановилась по сравнению с тяжелым 2020-м годом, что дает надежду на следующий год.
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