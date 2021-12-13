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Bloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 году

Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.
Экономика сегодня
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США -- вызовет бегство капиталов с развивающихся рынков.
Коммерсантъ
Отмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».
Коммерсантъ
В Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов могут стать менее острыми.
Коммерсантъ

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