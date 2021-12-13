Экономика сегодняBloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 годуЭксперты отмечают, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.Экономика сегодняПовышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США -- вызовет бегство капиталов с развивающихся рынков.КоммерсантъОтмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».КоммерсантъВ Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов могут стать менее острыми.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событии«Омикрон», отношения России с Украиной и природные катаклизмы могут погубить экономикуBanki Loansвчера в 15:02Аналитики Bloomberg поставили под сомнение прогнозы по росту экономики в 2022 годуФАНвчера в 11:10Bloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 годуЭкономика сегоднявчера в 11:52Bloomberg назвало главные риски для экономики в 2022 годуКоммерсантъвчера в 14:19Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 годуТАССвчера в 09:56Показать ещёОценитьПоделиться