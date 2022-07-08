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Bloomberg: развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов»

В мире резко удвоилось число государств, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом.
Газета.Ru
По мнению экспертов Bloomberg, особые опасения вызывают Пакистан, Гана, Египет и Сальвадор.
Московский Комсомолец
В публикации отмечается, что развивающимся странам угрожает "исторический каскад дефолтов" из-за проблемных долгов на сумму $250 млрд.
Газета.Ru
По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов»
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