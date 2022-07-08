По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками.
Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса транзита в Калининградскую область в ближайшее время, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — говорится в сообщении.
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о продлении на полгода работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию с возможностью продления еще на полгода, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.